POL-PDLU: Schifferstadt- Fahren mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots) - Am 23.11.2023, kurz vor 10 Uhr bog ein 64-jähriger Autofahrer von der Straße Am Flugplatz in die Industriestraße ein. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 44-jährigen LKW-Fahrer mit dessen Gespann, welcher die Industriestraße in Richtung Innenstadt befuhr, und kollidierte mit der Beifahrerseite des LKW. Dadurch wurde der PKW nach rechts geschleudert, überfuhr einen Absperrpfosten und stieß in ...

mehr