POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen PKW und LKW mit verletzter Person

Speyer (ots)

Am 23.11.2023, kurz vor 10 Uhr bog ein 64-jähriger Autofahrer von der Straße Am Flugplatz in die Industriestraße ein. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 44-jährigen LKW-Fahrer mit dessen Gespann, welcher die Industriestraße in Richtung Innenstadt befuhr, und kollidierte mit der Beifahrerseite des LKW. Dadurch wurde der PKW nach rechts geschleudert, überfuhr einen Absperrpfosten und stieß in einen Metallzaun. Der Metallzaun wurde hierdurch gegen einen dahinter befindlichen Traktor gedrückt und beschädigte diesen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall am Kopf verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, der LKW-Fahrer wurde nicht verletzt. Beim Autofahrer ergaben sich keine Anzeichen auf eine Fahruntüchtigkeit infolge der Einnahme berauschender Mittel. Am PKW entstand ein Totalschaden, am LKW und dem Traktor entstanden jeweils leichtere Schäden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

