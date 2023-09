Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Parkende Wagen mutwillig beschädigt

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Wilhelmstraße, sowie Groß Reken, Dorstener Straße und Schulstraße;

Tatzeit: 05. und 06.09.2023;

Mehrere Autos zerkratzt wurden am Dienstag und Mittwoch in Reken. Die Tatorte liegen an der Dorstener Straße und an der Schulstraße im Ortsteil Groß Reken sowie an der Wilhelmstraße im Ortsteil Bahnhof Reken. Nicht auszuschließen ist ein Zusammenhang mit einem Unbekannten, der wie berichtet im fraglichen Zeitraum in Reken öffentlich aggressiv in Erscheinung getreten ist (Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5596707). Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell