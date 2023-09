Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nächtlicher Wohnungseinbruch

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Mühlenweg;

Tatzeit: 07.09.2023, 04.40 Uhr;

Schmuck erbeutet hat ein Unbekannter am Mittwoch bei einem Einbruch in Bocholt. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohnhaus am Mühlenweg: Gegen 04.40 Uhr bemerkte eine Bewohnerin, dass ein Mann in ihre Räumlichkeiten eingedrungen war. Die Frau schrie den Einbrecher an, und dieser flüchtete. Der Tatverdächtige war circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell