FW-RE: Ausgedehnter Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - weitere zeitgleiche Einsätze

Recklinghausen (ots) - Zum Schwelbrand in einer Elektrounterverteilung eines Krankenhauses in Recklinghausen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.08.2023). Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 02:00 Uhr in der Nacht zum Prosper-Hospital gerufen. Vor Ort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, zudem war auf der ...

