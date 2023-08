Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Schwelbrand in der Elektrounverteilung eines Krankenhauses - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Zum Schwelbrand in einer Elektrounterverteilung eines Krankenhauses in Recklinghausen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.08.2023). Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 02:00 Uhr in der Nacht zum Prosper-Hospital gerufen. Vor Ort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, zudem war auf der Leitstelle eine weitere, telefonische Notrufmeldung eingegangen, die über einen bestätigten Brand sowie massive Verrauchung des Treppenraums berichtete.

Die Einsatzkräfte fanden in einer Elektrounterverteilung auf einer Bettenstation des Krankenhauses einen Schwelbrand vor. Dieser war bereits vor Eintreffen erloschen und räumlich eng begrenzt. Der Bereich wurde kontrolliert und stromlos geschaltet. Eine Verrauchung konnte nicht festgestellt werden. Löschmaßnahmen waren nicht mehr notwendig.

Weitergehende Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht nötig. Größerer Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht. Es wurde niemand verletzt.

Aufgrund der ersten Notrufmeldungen war ein erhöhter Kräfteansatz alarmiert worden. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, die Einsatzleitdienste (B- und A-Dienst), die ehrenamtlichen Löschzüge Altstadt, Ost, Süd und Speckhorn sowie diverse Kräfte des Rettungsdienstes nach dem Alarmstichwort "MANV 10" (Massenanfall von Verletzten und Betroffenen). Durch den Löschzug Ost wurde für die Einsatzdauer der Grundschutz für das weitere Stadtgebiet gesichert.

Der Einsatz dauerte bis circa 03:00 Uhr an.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist auf die Informationen und Auskünfte durch das Krankenhaus und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell