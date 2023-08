Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brennender LKW auf der BAB 2 - zwei Verletzte

Recklinghausen

Zum Brand eines Lastkraftwagens kam es auf der Bundesautobahn (BAB) 2 in Fahrtrichtung Oberhausen am späten Dienstagnachmittag. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde am späten Nachmittag des 08.08.2023 auf die BAB 2 alarmiert. Die Erstmeldung sprach von einem brennenden LKW in Fahrtrichtung Hannover. Weitere Notrufmeldungen bestätigten aber den korrekten Einsatzort in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Süd.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte des Löschzugs Süd wurden diese durch einen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Feuerwehr Hannover, der zufällig zuerst an der Einsatzstelle eintraf, in die Lage eingewiesen. Ein brennender LKW mit Sattelauflieger stand in Flammen. Das Fahrerhaus stand bereits in Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf den Sattelauflieger über. Das Fahrzeug war mit Plastikteilen beladen.

Der männliche Fahrer sowie ein zweiter, männlicher Ersthelfer wurden dem Rettungsdienst zugeführt und nach einer rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort mit leichten Verletzungen (Verdacht auf Rauchgasvergiftungen) umliegenden Krankenhäuser zugeführt.

Die Kräfte der Feuerwehr leiteten umgehend einen Löschangriff ein. Hierzu wurden von beiden Seiten Löschrohre vorgenommen. Zeitgleich wurden die Planen des Sattelaufliegers entfernt und Teile der Ladung händisch entfernt. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Erfolg.

Zur Erhöhung des Personalansatzes sowie zur Sicherung der Löschwasserversorgung - welche sich auf Autobahnen üblicherweise schwieriger darstellt - wurde der Löschzug Suderwich mit einem Tanklöschfahrzeug sowie einem Schlauchwagen nachgefordert.

Im Einsatzverlauf kamen insgesamt sechs Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde die Brandstelle an die Autobahnmeisterei sowie einen Abschlepp- und Entsorgungsdienst übergeben, welche sich um den Abtransport der Ladung sowie des Fahrzeugs kümmern.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen zeitweise vollgesperrt. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr zumindest einspurig vorbeigeführt werden. Es bildete sich ein massiver Rückstau.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst (B-Dienst), die ehrenamtlichen Löschzüge Süd, Suderwich und Altstadt sowie der Rettungsdienst mit zwei RTW und einem Notarzt. Der Löschzug Altstadt sicherte zudem den Grundschutz für die Einsatzdauer von der Feuer- und Rettungswache aus.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 20:30 Uhr an. Die Verkehrsbehinderungen werden allerdings aller Voraussicht nach bis in die Morgenstunden andauern.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen und verweist auf die polizeilichen Auskünfte in eigener Zuständigkeit.

