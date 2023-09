Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gartenmöbel gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Baptistaweg;

Tatzeit: 05.09.2023, 23.00 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Bocholt mehrere Gegenstände vor einem Wohnhaus gestohlen. Der Täter ließ zwei Gartenstühle, einen Gartentisch, eine Deko-Figur und zwei Leuchten mitgehen. Das Geschehen spielte sich gegen 23.00 Uhr am Baptistaweg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell