Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Eintrachtstraße; Unfallzeit: zwischen 05.09.2023, 22.00 Uhr, und 06.09.2023, 09.45 Uhr; Nach einem Unfall weggefahren ist ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt - zurück blieb ein beschädigter schwarzer Hyundai. Dieser hatte an der Eintrachtstraße gestanden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für ...

