Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Polizei ermittelt nach Brand

Borken (ots)

Tatort: Borken, Parkstraße;

Tatzeit: 05.09.2023, 18.45 Uhr;

Gebrannt hat es in einem ehemaligen Bowlingcenter am Dienstagabend in Borken. Dazu war es gegen 18.45 Uhr im Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes an der Parkstraße gekommen. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest, der Brandort ist zum Zweck der Ermittlungen beschlagnahmt. Brandstiftung ist als Ursache nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

