Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Von vorbeifahrendem Wagen touchiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Herzogstraße;

Unfallzeit: 05.09.2023, 11.15 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Passantin am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 58-Jährige hatte gegen 11.15 Uhr ihr Auto in der Herzogstraße geparkt und war ausgestiegen. In dieser Situation streifte ein vorbeifahrender Wagen die Bocholterin mit dem Außenspiegel. Die unbekannte Autofahrerin entfernte sich, ohne anzuhalten. Bei dem betreffenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln, der in Richtung Dinxperloer Straße unterwegs war. Die Polizei bittet die Fahrerin sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. (to)

