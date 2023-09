POL-BOR: Bocholt - Pkw touchiert entgegenkommendes Fahrrad

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 05.09.2023, 14.00 Uhr; Aus einem Einkaufswagen einer Seniorin haben Unbekannte einen Einkaufsbeutel samt Inhalt entwendet. Zu dem Geschehen in einem Discounter an der Gildehauser Straße in Gronau kam es am Dienstag gegen 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre ...

