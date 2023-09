Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannte schlagen auf Auto ein

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Twicklerstraße;

Tatzeit: 03.09.22023, 02.00 Uhr;

Einen Wagen mit den Fäusten attackiert haben in der Nacht zum Sonntag Unbekannte in Vreden. Als ein Autofahrer auf der Twicklerstraße gegen 02.00 Uhr wegfahren wollte, stellten sich mehrere Personen in den Weg und schlugen auf das Fahrzeug ein. Nun "zieren" Dellen die Motorhaube. Einen der Täter konnte der Geschädigte beschreiben: Der circa 30 bis 35 Jahre alte, circa 1,85 bis 1,90 Meter große Mann hatte eine Glatze sowie einen Bart. Er trug ein rotes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell