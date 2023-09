POL-BOR: Gronau-Epe - Schwarzen Mercedes gestreift

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Baptistaweg; Tatzeit: 05.09.2023, 23.00 Uhr; Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Bocholt mehrere Gegenstände vor einem Wohnhaus gestohlen. Der Täter ließ zwei Gartenstühle, einen Gartentisch, eine Deko-Figur und zwei Leuchten mitgehen. Das Geschehen spielte sich gegen 23.00 Uhr am Baptistaweg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

