Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Falsche Polizisten bestehlen Senioren

Duisburg (ots)

In der Nähe des Golfclubs in Röttgersbach ist ein Seniorenpaar am Freitag (13. Januar) ins Visier von Trickbetrügern geraten. Die Kriminellen meldeten sich am Vormittag zunächst telefonisch bei dem Paar (beide 72 Jahre alt) und behaupteten Polizisten zu sein.

Folgende Lügengeschichte präsentierten die Betrüger dem Paar:

Es gebe eine Einbruchsserie in der Gegend und man sei den Tätern schon auf der Spur. Durch Ermittlungen habe man bereits eine Liste weiterer potenzieller Opfer aufspüren können. Auf dieser Liste seien auch die Namen des Seniorenpaars.

Da auch der Chef der örtlichen Bank mit den Tätern unter einer Decke stecke, gebe es keinen anderen Ausweg, als das Geld bei der Bank abzuheben. Da es sich um Falschgeld handele, solle das Paar das Geld in einer Mülltonne vor dem Haus deponieren. Die Polizei werde es dort abholen und später gegen echtes Geld tauschen.

Die beiden Senioren verloren auf diesem Weg eine fünfstellige Summe. Und damit sind die beiden nicht alleine. Immer wieder schlagen Betrüger bei älteren Menschen in Duisburg mit den verschiedensten Maschen zu.

Die Polizei bittet: Bleiben Sie wachsam und sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die Gefahren.

Sollten Sie selbst solche fragwürdigen Anrufe bekommen, legen Sie sofort den Hörer auf die Gabel oder trennen die Verbindung über die Auflegen-Taste Ihres Telefons. Nur so können Sie sicher sein, dass das Gespräch wirklich beendet ist. Nicht selten simulieren Betrüger selbst ein Freizeichen. Die Geschädigten glauben dann, sie würden selbstständig die Polizei rufen. Dabei werden sie nur wieder an einen anderen Kriminellen weitergeleitet, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Tippen Sie also erst nach dem selbständigen Auflegen die 110 ins Tastenfeld.

Echte Polizisten werden Sie darüber hinaus niemals auffordern, Bargeld auszuhändigen.

