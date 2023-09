Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Angebliche Stadt-Mitarbeiter stehlen Geld

Borken (ots)

Der eine lenkt ab, der andere langt zu - nach dieser Masche sind Trickdiebe am Mittwoch in Borken verfahren. Ihre Vorgehensweise entsprach ganz einem Muster, das der Polizei nicht unbekannt ist: Am Nachmittag klingelten die beiden Unbekannten bei einem älteren Borkener. Sie behaupteten, Mitarbeiter der Stadt Borken zu sein. An einer nahegelegenen Baustelle habe es einen Wasserrohrbruch gegeben - sie seien nun unterwegs, um die Keller in der Nachbarschaft auf Wasserschäden zu prüfen. Einer der Tatverdächtigen suchte mit dem Bewohner daraufhin den Keller auf. Der andere erklärte, noch auf einen Anruf zu warten und blieb oben. Als der Geschädigte den Keller wieder verließ, überraschte er den Mann auf frischer Tat: Er flüchtete mit einer Geldkassette aus dem Haus. Die Trickdiebe flüchteten in einem roten Kleinwagen; Hinweise: Tel. (02861) 9000.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche. Die Täter haben es in solchen Fällen stets darauf abgesehen, die Wohnräume zu betreten und die Bewohner abzulenken. Weitere Informationen zum Thema "Trickdiebstahl in Wohnungen" gibt es unter www.polizei-beratung.de. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell