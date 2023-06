Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In die Luft geschossen und Widerstand geleistet

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (17.06.2023) einen 29-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Bottwarstraße mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen zu haben. Ein 23 Jahre alter Zeuge meldete den Vorfall gegen 03.00 Uhr der Polizei. Alarmierte Beamte trafen den Tatverdächtigen an der Örtlichkeit an und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei entdeckten sie auch eine Machete und ein Messer, dass der Tatverdächtige vor sich auf die Straße gelegt hatte. Er wehrte sich gegen die vorläufige Festnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 29 Jahre alten Mann wieder auf freien Fuß.

