POL-S: 17-Jährige mutmaßlich vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine 17 Jahre alte Jugendliche ist in der Nacht zum Samstag (17.06.2023) im Bereich der Straße Am Sportpark Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Die 17-Jährige war zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr auf dem Weg vom Parkplatz der Sportanlage zur Stadtbahnhaltestelle Sportpark. Dabei sollen zwei unbekannte Männer sie in ein Gebüsch gezogen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Nachdem ihr die Flucht gelang, fuhr sie zum Hauptbahnhof und alarmierte dort die Polizei. Das Opfer konnte lediglich angeben, dass beide Männer einen Bart hatten und einer mit einer Jeanshose bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

