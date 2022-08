Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Acht Verletzte am Abend in Nordhausen

Nordhausen (ots)

In Nordhausen kam es am Sonntagabend, gegen 22:10 Uhr, in der Töpferstraße auf Höhe des dortigen Kinos zu einem Zwischenfall. Während acht Passanten den Gehweg in Richtung des August-Bebel-Platzes begingen, wurde die Gruppe durch einen derzeit noch unbekannten Täter mit einer Flüssigkeit übergossen. Dies geschah vermutlich aus einer Wohnung heraus. Alle Personen erlitten durch den Kontakt der Flüssigkeit mit der Haut Rötungen. Ein Kleinstkind trug leichte Verätzungen am Arm davon und musste in einem Klinikum behandelt werden. Zur Tat wurde noch am Abend intensiv ermittelt. Es wurden mögliche Wohnungen, aus denen die Tat begangen worden sein könnte, nach dem Täter und den Tatmittel durchsucht. Die derzeit andauernden Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Nordhausen übernommen. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelt ist noch unklar. Hinweise zur Tat werden durch die ermittelnde Dienststelle entgegengenommen.

