LPI-NDH: Schrottdiebe gestellt

Görsbach (ots) - Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 20 Jähriger mit seinem PKW die L3080 aus Richtung Görsbach in Richtung Berga. Kurz vor der Landesgrenze verlor der junge Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn und kam auf einem Acker zum Stehen.Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

