POL-S: Dreiste Diebe stehlen Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (17.06.2023) ein Auto gestohlen das in der Aldinger Straße auf einem Parkplatz stand. Ein 28 Jahre alter Mann fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem schwarzen Audi A3 mit dem amtlichen Kennzeichen BB-VH 517 auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants und setzte sich an einen Tisch im Außenbereich. Der 28-Jährige legte seinen Schlüssel anschließend auf den Tisch und verließ diesen kurzzeitig, um sich mit einem Bekannten zu unterhalten. Als er wieder zurückkam, stellte er fest, dass nicht nur der Autoschlüssel, sondern auch das Auto nicht mehr da waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

