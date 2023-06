Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte abgebrannt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Münster (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntag (18.06.2023) gegen 10.30 Uhr eine Gartenhütte beim Schnarrenberg in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Auch Bäume und ein angrenzender Schuppen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht auf dem Grundstück, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

