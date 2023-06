Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen und im beschleunigten Verfahren verurteilt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (14.06.2023) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße Waren im Wert von über 600 Euro gestohlen zu haben. Der 37-Jährige soll gegen 15.15 Uhr mehrere Parfums in seinen Einkaufskorb gelegt und Sicherungsetiketten entfernt haben. Anschließend soll er sie in seinem mitgeführten Rucksack verstaut und den Laden ohne zu bezahlen verlassen haben. Ein 42-jähriger Ladendetektiv, der von einer Filialmitarbeiterin alarmiert wurde, sprach den mutmaßlichen Täter an und alarmierte die Polizei. Eingetroffene Polizeibeamte nahmen den 37-Jährigen fest. Der 37 Jahre alte tunesische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (15.06.2023) im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten beschleunigten Verfahrens wegen Diebstahls zu einer kurzen Freiheitsstrafe verurteilt.

