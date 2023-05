Polizei Köln

POL-K: 230524-5-K VW Polo bremst Bus aus - Fahrgäste stürzen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Sturz zweier Fahrgäste (w: 39, m: 45) infolge der Gefahrenbremsung eines Busfahrers am Montagnachmittag (22. Mai) sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen VW Polo, der die Ursache für die Bremsung gesetzt haben soll. Gegen 10 Uhr war der Bus die Opladener Straße in Fahrtrichtung Deutz-Mülheimer-Straße unterwegs, als in Höhe der Einmündung Constantinstraße ein vorausfahrender dunkler VW Polo abrupt bremste und nach rechts abbog. Rettungskräfte brachten den Mann und die Frau in Krankenhäuser.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/de)

