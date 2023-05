Polizei Köln

POL-K: 230524-2-K Tatverdächtiger nach Raub auf Kiosk identifiziert - Durchsuchung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 19. April 2023 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5489369

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk im Stadtteil Porz-Urbach am 18. April haben Ermittler des Kriminalkommissariats 14 heute Morgen (24. Mai) die Wohnung eines 23-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Am Tatabend war ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Unbekannter ohne Beute auf einem E-Scooter geflüchtet, nachdem sich der überfallene Kiosk-Inhaber (58) gewehrt hatte. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten die Kriminalbeamten den 23-Jährigen als mutmaßlichen Täter und erwirkten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Die Einsatzkräfte trafen den bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretenen und im gleichen Stadtteil lebenden Kölner zu Hause an und stellten Bekleidung sicher, die er zum Tatzeitpunkt getragen haben soll. (cs/iv)

