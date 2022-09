POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Rollerdiebstahl

Bocholt (ots) - Tatzeit: 14.09.2022, 01:15 Uhr; Tatort: Bocholt, Dingdener Straße In eine Spielhalle in Bocholt eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang in das Gebäude an der Dingdener Straße verschafft, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren machten sie sich an zwei Automaten zu schaffen und entwendeten daraus Geldkassetten. Zu der Tat kam es ...

