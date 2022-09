Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zeugenaufruf nach Kraftstoffdiebstahl

Heiden (ots)

Tatzeit: zwischen 13.09.2022, 19:55 Uhr, und 14.09.2022, 05:45 Uhr;

Tatort: Heiden, Lembecker Straße

Diesel haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Heiden aus zwei parkenden Lkw abgesaugt. Die Fahrzeuge standen auf einem Betriebsgrundstück an der Lembecker Straße. Um an den Kraftstoff zu kommen, hatten sich die Täter mit Gewalt an den Tankverschlüssen zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken. Tel: (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell