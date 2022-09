Heiden (ots) - Tatzeit: zwischen 12.09.2022, 18:00 Uhr, und 13.09.2022, 06:00 Uhr; Tatort: Heiden, Kornblumenweg Auf das Steuergerät eines Baukrans abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Heiden. Die Täter entwendeten das Gerät von einer Baustelle am Kornblumenweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

