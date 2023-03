Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Ötlinger Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.03.2023, gegen 15.30 Uhr, soll an der Lichtzeichenanlage in der Wiesentalstraße / Einmündung Ötlinger Straße eine Frau in einem weißen Mercedes Benz einem an der Lichtzeichenanlage wartenden grauen Mercedes-Benz aufgefahren sein. Man will sich mit Handzeichen darauf verständigt haben, dass man in die Ötlinger Straße zum Personalienaustausch anhalten wolle. Der Fahrer des grauen Mercedes-Benz bog in die Ötlinger Straße ab, die Frau im weißen Mercedes fuhr geradeaus weiter. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem weißen Mercedes-Benz geben können. Hinter dem weißen Mercedes-Benz soll ein Fahrzeug eines Rettungsdienstes gefahren sein. Vielleicht können dessen Insassen Hinweise zu dem weißen Mercedes geben.

