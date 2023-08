Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unbekannte machen sich an Rollern zu schaffen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Dienstagabend (22.08.2023) und Mittwochmorgen (23.08.2023) in Hemmingen an Motorrollern zu schaffen. Die Unbekannten überwanden an zwei Rollern, die in der Bahnofstraße geparkt waren, das Lenkradschloss, schoben die Roller einige Meter weiter und ließen sie dort dann zurück. In gleicher Art und Weise gingen die Täter in der Hochdorfer Straße vor. Auch dort überwanden sie das Lenkradschloss eines geparkten Motorrollers, schoben diesen etwa 50 Meter weiter und stellten ihn in einem Hinterhof ab. Ob durch dieses Vorgehen ein Schaden an den Fahrzeugen entstand, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schwieberdingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell