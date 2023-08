Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ludwigsburg: 61-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss ein 61-Jähriger nun rechnen, nachdem er am Mittwoch (23.08.2023) gegen 17:55 Uhr auf der Bundesautobahn 81, zwischen den beiden Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd, in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 61 Jahre alte Kia-Fahrer befuhr zunächst den rechten Fahrsteifen der A 81 in Richtung Stuttgart. Zur gleichen Zeit befuhr eine 32-jährige Toyota-Lenkerin den Ausfädelungsstreifen zur Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd. Diese musste ihr Fahrzeug aufgrund einer Staubildung stark abbremsen. Der 61-jährige wechselte zu diesem Zeitpunkt von seiner Fahrspur nach rechts auf den Ausfädelungsstreifen. Mutmaßlich erkannte er das Bremsmanöver der 32-Jährigen nicht rechtzeitig und fuhr infolge zu geringem Sicherheitsabstand und nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Toyota auf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt, sie kamen im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen sowie an einem Leitplankenabschnitt entstand ein Sachschaden von rund 11.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamte beim 61-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell