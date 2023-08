POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfallflucht in der Vischerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch (23.08.2023) in einen Einkaufsmarkt in der Tübinger Straße in Steinenbronn ein. Mutmaßlich gegen 00:30 Uhr schlugen die Täter am Hintereingang des Marktes eine Glasscheibe ein und gelangten so in die Ladenebene. Im Kassenbereich des Marktes entwendeten sie Täter eine Festplatte einer Überwachungskamera. Ob weitere Gegenstände entwendet ...

mehr