Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Einbruch in Einkaufsmarkt- Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch (23.08.2023) in einen Einkaufsmarkt in der Tübinger Straße in Steinenbronn ein. Mutmaßlich gegen 00:30 Uhr schlugen die Täter am Hintereingang des Marktes eine Glasscheibe ein und gelangten so in die Ladenebene. Im Kassenbereich des Marktes entwendeten sie Täter eine Festplatte einer Überwachungskamera. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden und wie hoch die Summe des Diebesgutes ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnemungen machen konnten, wenden sich bitte an den Polizeiposten Waldenbuch unter Tel. 07157 52699-0 oder per Email an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell