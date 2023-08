Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher flüchten nach Einbruchsversuch

Meerbusch (ots)

Zwei zirka 180 cm große Männer mit athletischem Erscheinungsbild flüchteten am Montag (31.07.) aus dem Garten eines Einfamilienhauses an der Leibnitzstraße in Meerbusch Osterath.

Der Eigentümer des Hauses, ein 54-Jähriger, hörte nach ersten Erkenntnissen gegen 12:20 Uhr ein Geräusch aus seinem Waschkeller und stellte fest, dass von draußen offenbar jemand versuchte die Tür aufzubrechen. Er gab sich zu erkennen und konnte im Anschluss die oben beschriebenen Männer aus seinem Garten flüchten sehen.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen hierzu übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Ebenso werden Zeugen für einen Einbruch auf der Greifswalder Straße in Meerbusch Lank-Latum gesucht. Hier gelangten unbekannte Ganoven in der Zeit von Freitag (28.07.), 16:30 Uhr, bis Montag (31.07.), 12:00 Uhr, nach ersten Erkenntnissen durch das Aufbrechen eines Lichtschachtes in das Einfamilienhaus. Nachdem sie das Gebäude offenbar durchsuchten, flüchteten sie unerkannt. Ob die Unbekannten Diebesgut erlangten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

