Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streit zwischen Hundehalterinnen artet aus - eine Frau verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (28.07.), gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Deutsch-Ritter-Allee in Grevenbroich zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 53- jährigen Grevenbroicherin. Die Frau befand sich mit ihrem Hund auf einem Spaziergang, als sie mit einer anderen Hundehalterin in einen Streit geriet. Im Verlaufe der Auseinandersetzung schlug die Unbekannte der 53 Jährigen zunächst mit ihrer Hundeleine ins Gesicht, ehe sie ihr an den Haaren zog und durch durch ihr Gesicht kratze, wodurch das Opfer Kratzspuren erlitt.

Anschließend flüchtete die Täterin, ca. 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 m groß, mit grau/blondem Haar und europäischem Erscheinungsbild. Dabei hatte sie einen braunen Hund, welcher ihr bis zu den Knien ging.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell