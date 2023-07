Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Notarztrucksack entwendet - Tatverdächtigen angetroffen

Neuss (ots)

Ein Notarzt war am Sonntag (30.07.), gegen 01:15 Uhr, auf der Daimlerstraße in einem Einsatz gebunden. Während des Einsatzes stellte er dann fest, dass sein zuvor abgestellter Notarzt-Rucksack entwendet wurde. Zeugen, die diese Aktion beobachtet hatten, konnten der Polizei eine gute Personenbeschreibung abgeben, so dass kurze Zeit später der Tatverdächtige, ein 45-jähriger Neusser, im Bereich der Further Straße angetroffen werden konnte.

Bei der Personendurchsuchung konnten die Polizisten zudem weiteres Werkzeug, welches als Einbruchwerkzeug und Aufbruchswerkzeug dient, auffinden.

Das Werkzeug wurde sichergestellt und der Neusser verbrachte die Nacht in einem Polizeigewahrsam, er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

