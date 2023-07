POL-NE: Schwerpunkteinsatz im Bereich Stadthalle

Grevenbroich (ots) - Ein 53-jähriger Mann stellte am Mittwochabend (26.07.) sein Fahrzeug an der Frimmersdorfer Straße in Grevenbroich ab. Zwischen 22:50 Uhr und 07:00 Uhr am Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Tatverdächtige den weißen BMW X4 mit dem Kennzeichen (GV-VR-55). Das Fahrzeug hatte hinten verdunkelte Scheiben. Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder den ...

mehr