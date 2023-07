Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Weißer BMW X4 entwendet

Grevenbroich (ots)

Ein 53-jähriger Mann stellte am Mittwochabend (26.07.) sein Fahrzeug an der Frimmersdorfer Straße in Grevenbroich ab. Zwischen 22:50 Uhr und 07:00 Uhr am Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Tatverdächtige den weißen BMW X4 mit dem Kennzeichen (GV-VR-55). Das Fahrzeug hatte hinten verdunkelte Scheiben.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder den Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell