Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Jüchen (ots)

Am Donnerstag (27.10.), zwischen 00:00 und 09:00 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Hackhausen" in Jüchen - Hackhausen einzusteigen. Gegen 9 Uhr morgens stellte der Bewohner Hebelspuren an einem Dachfenster seines Hauses fest und alarmierte die Polizei.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Tehma Einbruchschutz. Vierlfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll vehindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben, sodass es auch mit einfachen Mitteln möglich ist, Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell