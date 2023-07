Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Eigentümer von Damenschuhen gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Meerbusch (ots)

Das Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch sucht die Eigentümerin von Damenschuhen der Marke Valentino, eine blaue Riemensandalette mit Absatz.

Diese wurden durch einen aufmerksamen Bürger am 11.06.2023 gegen 22:00 Uhr am Rheinufer in der Nähe des Apelter Weg in Meerbusch gefunden und konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Ebenso befanden sich offenbare Diebstahlssicherungen im Bereich des Fundortes, ob die Gegenstände aus Straftaten stammen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die Hinweise zur Herkunft der Schuhe und der anderen Gegenstände machen können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell