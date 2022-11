Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Zur Verantwortung gezogen

Baden-Baden (ots)

Eine Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung hat für eine 70-Jährige neben der Beschlagnahme ihres Führerscheins nun auch eine Strafanzeige zur Folge. Die Toyota-Fahrerin ist am Mittwochabend beim Ausparken von einem Parkplatz in der Steinbacher Straße gegen einen abgestellten Mini gestoßen und hat so einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro angerichtet. Nachdem die mutmaßliche Unfallverursacherin zunächst aus ihrem Wagen ausstieg und das Malheur begutachtete, sei sie wieder eingestiegen und weggefahren. Die Kollision wurde jedoch von Zeuginnen beobachtet und die Polizei verständigt. Letztlich konnte die 70-Jährige zu Hause angetroffen und zur Verantwortung gezogen werden. Hierbei wurde bei ihr eine Alkoholbeeinflussung von knapp einem Promille festgestellt. Die Seniorin musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

/wo

