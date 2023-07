Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (28.07.), gegen 12:20 Uhr, kam es auf der Langwadener Straße (L142) in Grevenbroich im Bereich der Einmündung L142 / K27 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 21- jähriger Neusser die L142 aus Richtung Ortslage Langwaden kommend in Richtung Hülchrath. Kurz vor der Einmündung L142 / K27 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Pkw eines 42- jährigen Neussers zusammen. Nach der Kollision kam das Fahrzeug des 21 Jährigen von der Straße ab und auf einer Grünfläche zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L142 im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.

Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat I.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell