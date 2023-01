Ulm (ots) - Am Samstagmittag meldete der Leiter einer Spedition im Ulmer Donautal, dass an einem Lkw Diesel abgeschlaucht worden war. Ein Fahrer der Spedition habe ihm dies mitgeteilt. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West nahm den Diebstahl auf. Dabei stellte sich heraus, dass an weiteren drei Lkw, die auch in ...

mehr