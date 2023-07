POL-NE: Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Grevenbroich (ots) - Am Freitag (28.07.), gegen 12:20 Uhr, kam es auf der Langwadener Straße (L142) in Grevenbroich im Bereich der Einmündung L142 / K27 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 21- jähriger Neusser die L142 aus Richtung Ortslage Langwaden kommend in Richtung Hülchrath. Kurz vor der Einmündung L142 / K27 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den ...

