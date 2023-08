Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe entwenden Handtasche aus Pkw

Neuss (ots)

In Neuss entwendeten Diebe am Montag (31.07.), gegen 17:40 Uhr, auf der Straße "Am Hasenberg" eine Handtasche aus dem Pkw einer 77- jährigen Kaarsterin. Die Frau hatte ihr Fahrzeug für kurze Zeit unbeobachtet gelassen und bei Verlassen nicht verschlossen. Bei ihrer Rückkehr musste sie das Fehlen ihrer Handtasche feststellen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen und keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell