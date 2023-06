Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verletzte Person nach körperlicher Auseinandersetzung

Freudenstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Verletzungen zugezogen hat sich ein Mann in Freudenstadt, nachdem er mit einer anderen Person in eine körperliche Auseinandersetzung geraten ist.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gerieten die beiden männlichen 65- und 35-jährigen Personen gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz in der Ringstraße in Streit. In dessen weiteren Verlauf verletzte der Ältere sein Gegenüber leicht mit einem Beil im Bereich des Oberkörpers. Beide Personen waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß entlassen.

Staatsanwältin Martina, Staatsanwaltschaft Rottweil

Christian Koch, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

