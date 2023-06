Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Neuenbürg (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Montagabend ein Motorradfahrer nachdem er zwischen Straubenhardt-Schwann und Neuenbürg-Dennach verunfallte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 26-Jährige gegen 19:35 Uhr die Landesstraße 339 in Fahrtrichtung Dennach. Kurz vor Ortseingang kam der Yamaha-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. In der Folge wurde der Mann durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

An der Unfallstelle waren sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr, ein Abschleppdienst sowie ein Gutachter vor Ort.

Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Pforzheim, Telefon 07231 12581-0, zu melden.

