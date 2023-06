POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.06.2023, 12:00 Uhr - Diebstahl eines Radladers - Baumaschine wieder aufgefunden

Calw (ots) - Von einem mit einem Messer bewaffneten Mann ist am Sonntagmittag eine Tankstelle in Calw überfallen worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat am Sonntag gegen 12:34 Uhr ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Bischofstraße in Calw und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Geld. Im weiteren Verlauf öffnete der ...

