Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Überfall auf Tankstelle; Polizei sucht Zeugen!

Calw (ots)

Von einem mit einem Messer bewaffneten Mann ist am Sonntagmittag eine Tankstelle in Calw überfallen worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat am Sonntag gegen 12:34 Uhr ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Bischofstraße in Calw und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Geld. Im weiteren Verlauf öffnete der Täter offenbar die Kasse und entnahm Bargeld im dreistelligen Bereich. Im Anschluss entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Feuerwehr. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person bislang nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden. Der Täter wird wie nachfolgend beschrieben: Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, kräftig bis dicker Körperbau. Bekleidet war die Person mit einem weißen Handwerkeranzug wie ihn Maler oder Gipser tragen sowie einem weißen Kopftuch und großer Sonnenbrille.

