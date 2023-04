Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher waren in Gewerbegebieten, in der Dürener Innenstadt und in Gartenkolonie

Merzenich/Düren/Nörvenich (ots)

Die Polizei hat am Samstagmorgen nach Einbrüchen im Merzenicher Gewerbegebiet "Auf der Heide" in zwei Betrieben eine Spurensuche und Spurensicherung betrieben. Die Auswertungen zu diesen und anderen Delikten dauern an.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen hatten sich derzeit unbekannte Täter an den beiden nebeneinander liegenden Gewerbeobjekten gewaltsam einen Zugang verschafft, die Räume betreten und das Inventar durchsucht. Die Straftaten wurden erst am Morgen festgestellt und der Polizei gemeldet. Ob etwas entwendet wurde, muss erst noch ermittelt werden.

Weiterer Geschäftseinbrüche, bei denen die Täter sich ebenfalls durch Gewaltanwendung gegen Türen oder Fenster Einlass bereitet hatten, wurden am Samstagmorgen aus der Dürener Innenstadt gemeldet. Aus einem Geschäft für Modellbau in der Alten Jülicher Straße hatten der oder die Täter in der Nacht das Wechselgeld und eine Tierschutz-Spendendose entwendet. An der bestens durch Zusatzeinbauten gesicherten Tür eines Optikergeschäfts in der Wirtelstraße waren die Einbrecher jedoch gescheitert.

Auch in Nörvenich musste am Samstagmorgen ein Handwerksbetrieb einen Diebstahl feststellen. Die Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Unbekannte hatten nachts vom Gelände eines Heizungsbauunternehmens in der Straße "Gewerbepark" eine größere Menge Kupfer und Messing entwendet. Zuvor war ein Zaun gewaltsam an einer Stelle geöffnet worden. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde.

Bereits am Vortag, Karfreitag, waren zudem mehrere Einbruchsversuche aus der Dürener Kleingartenanlage "Römerkolonie" in der Pastor-Lüpschen-Straße gemeldet worden. Nach bisherigen Feststellungen war es an drei Gartenhäusern jedoch "nur" beim Einbruchsversuch geblieben.

Hinweise auf möglicherweise im Tatzusammenhang stehende Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell